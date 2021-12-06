За минувшие сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Без клинических проявлений болезни оказалось 8% от общего числа новых зараженных. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Умерли 1 184 пациента с подтвержденным COVID-19. Полностью выздоровели и выписаны были 28 070 человек.