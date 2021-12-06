В России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Без клинических проявлений болезни оказалось 8% от общего числа новых зараженных. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 1 184 пациента с подтвержденным COVID-19. Полностью выздоровели и выписаны были 28 070 человек.
Больше всего новых заразившихся обнаружено в Москве – 3134, в Санкт-Петербурге (2412) и Московской области (2215), пишет «Свободная пресса».
Ранее вирусолог предрек конец пандемии после вспышки «омикрона». В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что новый штамм похож на природную вакцину.
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Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru