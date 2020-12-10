В России выявлено 27 927 новых зараженных COVID-19
В России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба
Умерли 562 пациентов с COVID-19, передает RT. Излечились и выписаны почти 26 тысяч человек (25 877).
Самая высокая смертность отмечена в Санкт-Петербурге - 79 пациентов. В Москве 74 смертельных исхода.
Самое большое число зараженных выявлено в Москве — 6730. Далее следуют Санкт-Петербург (3774) и Московская область (1351), пишет «Свободная пресса».
Ранее врач рассказал, что одним из последствий инфицирования коронавирусом стало нервное расстройство, которое может нарушить режим сна, сообщает телеканал «360».
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Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru