В России выявлено 27 927 новых зараженных COVID-19

В России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба

Умерли 562 пациентов с COVID-19, передает RT. Излечились и выписаны почти 26 тысяч человек (25 877).

Японские ученые доказали неэффективность лицевых экранов при коронавирусе

Самая высокая смертность отмечена в Санкт-Петербурге - 79 пациентов. В Москве 74 смертельных исхода.

Самое большое число зараженных выявлено в Москве — 6730. Далее следуют Санкт-Петербург (3774) и Московская область (1351), пишет «Свободная пресса».

Ранее врач рассказал, что одним из последствий инфицирования коронавирусом стало нервное расстройство, которое может нарушить режим сна, сообщает телеканал «360».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры