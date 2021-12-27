В России выявлено 23 210 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 23 210 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии увеличилось до 10 415 230.
Темп прироста составляет 0,22%.
Умерли за сутки в стране 937 пациентов с коронавирусной инфекцией (305 155 человек за всю пандемию). Выписаны 33 715 пациентов после излечения, за все время выздоровели 9 293 486 человек.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой. По его мнению, скажется распространение штамма «омикрон».
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Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru