В России выявлено 23 210 новых случаев COVID-19

Умерли за сутки в стране 937 пациентов с коронавирусной инфекцией (305 155 человек за всю пандемию). Выписаны 33 715 пациентов после излечения, за все время выздоровели 9 293 486 человек.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой. По его мнению, скажется распространение штамма «омикрон».



