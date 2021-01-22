В России выявлено 21,5 тысячи новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 513 до 3 677 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны 27 318 пациентов в ковидом, умерли 580 человек.

Назван простой способ снизить риск заражения COVID-19

Санкт-Петербург третий день подряд обгоняет Москву о числу выявленных случаев инфицирования. За последние сутки там зафиксировано 3104 новых заболевших, в Москве - 3037, пишет «Свободная пресса». Подмосковье продолжает занимать третью строчку с 1142 новых инфицированных.




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