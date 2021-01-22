В России выявлено 21,5 тысячи новых случаев коронавируса
22 января 202111:08
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 513 до 3 677 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Выписаны 27 318 пациентов в ковидом, умерли 580 человек.
Санкт-Петербург третий день подряд обгоняет Москву о числу выявленных случаев инфицирования. За последние сутки там зафиксировано 3104 новых заболевших, в Москве - 3037, пишет «Свободная пресса». Подмосковье продолжает занимать третью строчку с 1142 новых инфицированных.
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Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
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22 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru