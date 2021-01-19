В России выявлено 21 734 новых заразившихся COVID-19
19 января 202111:21
За последние сутки в России было выявлено 21 734 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба.
Это меньше, чем днем ранее (22 857), передает RT.
Скончались 586 человек с ковидом. Выписаны были 23 262 человека.
В Москве отмечено 3281 новых случая заболевания, почти столько же в Санкт-Петербурге - 3115, в Московской области - 1072, пишет «Свободная пресса».
Российская столица установила антирекорд по числу смертей с начала пандемии - 84.
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Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
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19 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru