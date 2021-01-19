В России выявлено 21 734 новых заразившихся COVID-19

За последние сутки в России было выявлено 21 734 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба.

Это меньше, чем днем ранее (22 857), передает RT.

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Скончались 586 человек с ковидом. Выписаны были 23 262 человека.

В Москве отмечено 3281 новых случая заболевания, почти столько же в Санкт-Петербурге - 3115, в Московской области - 1072, пишет «Свободная пресса».

Российская столица установила антирекорд по числу смертей с начала пандемии - 84.


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ФОТО: РИА Новости
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