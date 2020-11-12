В России новый рекорд по смертности от коронавируса
В России за минувшие сутки выявлен 21 608 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Умерли 439 пациента с коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Накануне скончались 432 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, передает RT.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве - 5997, Санкт-Петербурге - 1667, Подмосковье - 729, пишет «Свободная пресса». Госпитализированы в российской столице за последние сутки 1426 заболевших.
Между тем, Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать о мерах, которые принимаются в регионах для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает РИА ФАН.
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