В России новый рекорд по смертности от коронавируса

В России за минувшие сутки выявлен 21 608 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Умерли 439 пациента с коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Накануне скончались 432 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, передает RT.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве - 5997, Санкт-Петербурге - 1667, Подмосковье - 729, пишет «Свободная пресса». Госпитализированы в российской столице за последние сутки 1426 заболевших.

Между тем, Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать о мерах, которые принимаются в регионах для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости
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