В России выявлено 19 851 новых заразившихся коронавирусом

В России за сутки зарегистрирован 19 851 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Скончались 432 пациента, у которых ранее была диагностирована инфекция, сообщает RT. Также 18616 были выписаны в стране за сутки.

Полумера или полный локдаун? Москву оставили без вечеринок из-за COVID-19

За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 836 960 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.

Между тем, российские ученые разработали новый экспресс-метод, который позволяет диагностировать коронавирус при отсутствии симптомов или при слабом течении болезни, сообщает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры