В России выявлено 19 851 новых заразившихся коронавирусом
В России за сутки зарегистрирован 19 851 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Скончались 432 пациента, у которых ранее была диагностирована инфекция, сообщает RT. Также 18616 были выписаны в стране за сутки.
За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 836 960 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.
Между тем, российские ученые разработали новый экспресс-метод, который позволяет диагностировать коронавирус при отсутствии симптомов или при слабом течении болезни, сообщает РИА ФАН.
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Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru