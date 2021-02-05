В России выявлено 16 688 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 16 688 новых случаев заражения коронавирусом.Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 3 934 606.

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Темп прироста заболеваемости составляет 0,43%.

Скончались за сутки 527 пациентов, зараженных COVID-19, выписаны 23 582 человека.

Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве — 2032. В Санкт-Петербурге – 1463, Московской области – 946, пишет «Свободная пресса».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к середине 2021 года в России планируется вакцинировать от коронавируса 60% населения страны, передает Ura.ru.


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