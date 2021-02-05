Победа откладывается? Россиян предупредили о повторных заражениях COVID-19 к лету

Впрочем, ограничения на использования есть у любой вакцины, включая и «Спутник V». Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН отметил, что не стоит вакцинироваться тем, кто склонен к тяжелым аллергическим проявлениям и к аутоиммунным заболеваниям. Воспалительные процессы – это прямое противопоказание, рассказал вирусолог.

Ситуация с коронавирусом в России улучшается с начала января. Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту, сообщил в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Через 1,5-2 месяца можно ждать сокращения числа новых случаев заражения коронавирусом в 1,5-2 раза. Если на конец декабря в день фиксировалось по 29 тысяч новых случаев, то сейчас порядка 20 тысяч, а еще через месяц будет в районе 10 тысяч, примерно от 8 до 14 тысяч новых случаев за сутки», - отметил специалист.

Болибок также заявил НСН, что в России уже фактически достигли коллективного иммунитета естественным путем, то есть без помощи вакцинации, а потому ограничительные меры в стране более не нужны и их можно снимать.

На фоне этого оптимизма мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу демонстрирует постоянное улучшение. Градоначальник отметил, что если такое положение дел сохранится, то к маю в Москве могут быть сняты основные ограничения по коронавирусу. При этом Собянин считает, что проводить массовые мероприятия в Москве и отменять домашний режим для пожилых москвичей и людей из групп риска пока преждевременно.

На фоне этой позитивной динамики врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и призвал от них отказаться. С похожим утверждением выступил и врач-иммунолог Владислав Жемчугов, который сказал, что ношение медицинских масок в общественных местах может стать необязательным в России к концу весны.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН поставил под сомнение слова Жемчугова.

«Я не совсем согласен с коллегой Жемчуговым. В мире, включая Россию, наблюдается положительная динамика с COVID-19. Но говорить, что мы полностью уберем медицинские маски, неверно. Для групп риска они будут рекомендованы достаточно длительное время, пока пандемия не закончится», - считает он.

Впрочем, очередная вспышка коронавируса в России может начаться весной, заявил в эфире телеканала «Россия-24» ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын. Он полагает, что всплеск заболевания произойдет в конце марта-начале апреля вместе с потеплением, предотвратить его сможет массовая вакцинация.

Суточный прирост подтверждённых заражений коронавирусной инфекцией в России по данным на четверг составил 16 714 случаев, выздоровели 24 546 пациентов, 521 человек скончался, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировано 3 917 918 случаев заражения, 3 389 913 человек выздоровели, 75 205 пациентов скончались.

