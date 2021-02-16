В России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса

В России зарегистрировано 14 207 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Умерли после заражения новым вирусом 394 пациента зап сутки, выписаны были 13 935 человек, пишет «Свободная пресса».

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В Москве выявлено больше всего новых случаев заражения COVID-19 — 1818. В Санкт-Петербурге — 1093, в Подмосковье — 801.

Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с Ura.ru сообщил, как создать вакцину, которая поможет формированию иммунитета от всех известных вариантов коронавируса.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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