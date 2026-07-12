ВС РФ ударили «Искандером» и «Геранями» по складам в Одессе

Вооруженные силы России нанесли удар ракетой «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами «Герань» по складам с боеприпасами на Украине, сообщает Telegram-канал Mash.

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Комбинированный удар пришелся по объектам в Одессе и Ильчевске. Прилёты пришлись по морским портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил», которые обеспечивают основной товарооборот Киева по морю.

Были поражены логистические объекты и грузовое судно украинского теневого флота под флагом Сент-Китс. Власти Украины назвали это «прилётом по инфраструктуре».

Ранее ВС РФ поразили предприятия военной промышленности в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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