ВС РФ ударили «Искандером» и «Геранями» по складам в Одессе
Вооруженные силы России нанесли удар ракетой «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами «Герань» по складам с боеприпасами на Украине, сообщает Telegram-канал Mash.
Комбинированный удар пришелся по объектам в Одессе и Ильчевске. Прилёты пришлись по морским портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил», которые обеспечивают основной товарооборот Киева по морю.
Были поражены логистические объекты и грузовое судно украинского теневого флота под флагом Сент-Китс. Власти Украины назвали это «прилётом по инфраструктуре».
Ранее ВС РФ поразили предприятия военной промышленности в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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