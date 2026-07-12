Выпускникам филфака РУДН вручили дипломы с ошибками
Больше 150 выпускникам филологического факультета РУДН вручили дипломы с ошибками, сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о неверной транслитерации имён. Также неправильно указаны названия курсовых и дипломных работ. Некоторые студенты из-за этого рискуют не поступить в магистратуру — такие документы не примут. Ненадлежащие документы гособразца выдали всему потоку в день выпуска. Те, кто уже уехал из Москвы и хочет поступить в магистратуру (в том числе за рубеж), могут остаться без законченного высшего. Могут не взять такие документы и российские вузы.
Первой ошибку заметила лингвистка в своём допдипломе о профессиональной переподготовке на переводчика — такой же получали почти все выпускники других направлений филологического. После того, как администрация подтвердила наличие ошибок в допдипломах, студенты нашли ошибки в основных. Со слов выпускников, их имена и фамилии неверно написали на латинице.
Представитель факультета в переписке пообещала исправить документы в максимально короткие сроки, но пока этого не сделано. Согласно рассылке вуза, корочки с ошибками получили около 152 студентов, однако сами выпускники уверены — пострадавших около 200.
Ранее стало известно, что для студентов всех вузов РФ введут четыре обязательных предмета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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