Росстандарт утвердил новые ГОСТы на йогурты для детей

В Росстандарте пояснили, что цель новых стандартов — содействовать развитию производства в России, улучшить качество и безопасность молочной продукции, а также усовершенствовать механизмы контроля на рынке.



Впервые разработаны ГОСТы на йогурты, предназначенные для детей раннего возраста, и на напитки из молочной сыворотки — для детей от года. Эти документы закрепляют единые нормы для специализированного детского питания: они регламентируют требования не только к качеству и безопасности самой продукции, но и к сырью, компонентам, упаковке, маркировке, а также к способам контроля, транспортировки и хранения.



Новый ГОСТ на сливочное масло определяет требования к продукту, который производят из коровьего молока, а также из молочных продуктов и побочных продуктов их переработки.



Изменение к ГОСТу на питьевое молоко направлено на обновление нормативной базы: в нём уточнены отдельные характеристики продукции и включены современные методы лабораторного контроля. При этом ключевое требование сохраняется: молоко должно производиться исключительно из коровьего молока — без использования сухого молока и немолочных компонентов.



Обновлённый стандарт на мягкие сыры содержит актуализированные нормы по качеству и безопасности продукции. В нём пересмотрены показатели качества, расширен список допустимого молочного сырья, улучшены методики контроля, а также добавлены современные способы выявления фальсификации с применением немолочных жиров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

