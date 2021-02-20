В России выявлено 12 953 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировано 12 953 новых случая коронавируса. Общее число заболевших выросло до 4 151 984 человек с начала пандемии.
Умерли за сутки 480 пациентов, а выздоровели 17 484 человека, пишет «Свободная пресса».
Самое большое число новых заразившихся выявлено в российской столице — 1623. Санкт-Петербург с 1092 инфицированными находится на втором месте, Московская область на третьем – там 690 заболевших.
Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что вакцина от коронавируса «КовиВак» получила регистрационное удостоверение, сообщает РИА ФАН. Этот препарат разработан Научным центром имени Чумакова.
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Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru