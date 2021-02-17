В России выявлено 12 828 новых заразившихся COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Таковы данные оперативного штаба.
Скончались 467 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 17 919 человек.
Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве — 1282. В тройку также входит Санкт-Петербург (1103) и Подмосковье (470), пишет «Свободная пресса».
Ранее сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в беседе с Ura.ru сообщил, что люди получившие вакцину могут быть заразными.
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