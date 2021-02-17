СМИ: США продолжают придерживаться версии об утечке коронавируса из лаборатории

Вопреки выводам экспертной комиссии ВОЗ, США не исключают версию о распространении коронавируса в результате инцидента в лаборатории в Китае. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники.

Представитель аппарата Национальной разведки США заявил, что ведомства придерживается озвученной в конце апреля 2020 года версии, поэтому будет продолжать изучать разведданные о возможных причинах распространения COVID-19.

Эксперты ВОЗ опровергли утечку вируса из лаборатории в Ухани

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения возникновения новой коронавирусной инфекции 14 января. На итоговой пресс-конференции 9 февраля они заявили, что версия об утечке вируса из лаборатории в Ухани является «крайне маловероятной».

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ФОТО: pixabay.com
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