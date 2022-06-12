В России выявлен субвариант «омикрона»

По его словам, в настоящий момент в РФ превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты, на которые приходится около 95% от всех новых случаев инфицирований.

Отмечается, что не позволяют широко распространиться новым субвариантам «омикрона» хорошая иммунная прослойка, а также принятые противоэпидемические меры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что пока в мире нет нового варианта коронавируса, говорить о вероятности новой волны COVID-19 в России нет оснований.

