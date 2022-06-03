РФ с 14 июня снимает ограничения по коронавирусу на въезд для иностранцев
РФ с 14 июня снимает ограничения по коронавирусу на въезд в страну для иностранцев по воздуху и по морю. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.
Кроме того, штаб принял решение снять ограничения на въезд граждан Узбекистана поездом. С 14 июня ж/д сообщение возобновится по маршрутам Ташкент - Самара и Ташкент - Волгоград.
Ранее 1 июня сообщалось, что число заражений коронавирусом в мире снизилось за минувшую неделю на 11%. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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