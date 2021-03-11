В России выявили 9 270 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 9 270 новых случаев заражения COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 4 360 823 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Темп прироста составляет 0,21%.

В среду было выявлено 9079 заболевших, передает RT.

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Скончались за сутки 459 человек с коронавирусом, выписаны 14 006 человек.

Больше всего заразившихся за сутки обнаружено в Москве — 1281, пишет «Свободная пресса». В тройку с наибольшим числом выявленных больных вошли также Санкт-Петербург (961) и Нижегородская область (376). В Подмосковье зарегистрировано 358 зараженных новым вирусом, в Самарской области - 250.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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