В России выявили 9 270 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировано 9 270 новых случаев заражения COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 4 360 823 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Темп прироста составляет 0,21%.
В среду было выявлено 9079 заболевших, передает RT.
Скончались за сутки 459 человек с коронавирусом, выписаны 14 006 человек.
Больше всего заразившихся за сутки обнаружено в Москве — 1281, пишет «Свободная пресса». В тройку с наибольшим числом выявленных больных вошли также Санкт-Петербург (961) и Нижегородская область (376). В Подмосковье зарегистрировано 358 зараженных новым вирусом, в Самарской области - 250.
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Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru