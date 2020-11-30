В России выявили 26 338 новых заболевших коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировано 26 338 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об это сообщает оперативный штаб. Отмечается постепенное снижение уровня распространения инфекции: накануне было выявлено 26 683 новых случаев.
Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 2 295 654.
За минувшие сутки скончались 368 пациентов с ковидом, передает RT. Выздоровели и выписаны из больниц очередные 17 247 пациентов.
В Москве обнаружили 6 511 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге 3 691, в Подмосковье 1 064, пишет «Свободная пресса».
Врач и телеведущий Александр Мясников ранее высказал мнение о версии, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан искусственно, в лаборатории, пишет «Газета.ру».
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Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
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