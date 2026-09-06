В России вырастут выплаты по больничным
В России максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится до 7,8 тысяч рублей в день, сообщает Социальный фонд России.
Это произойдет в 2027 году. Максимально возможная сумма больничного в 2028 году составит до 8489,04 рублей. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.
Размер выплаты зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.
Ранее Минздрав предложил изменить условия формирования больничных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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