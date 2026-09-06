В России вырастут выплаты по больничным

В России максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится до 7,8 тысяч рублей в день, сообщает Социальный фонд России.

Соцфонд назвал максимальный размер больничного за день в 2026 году

Это произойдет в 2027 году. Максимально возможная сумма больничного в 2028 году составит до 8489,04 рублей. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

Размер выплаты зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.

Ранее Минздрав предложил изменить условия формирования больничных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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