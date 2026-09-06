СМИ: Европа не сможет долго противостоять России в случае конфликта
В Североатлантическом альянсе опасаются, что Европа может столкнуться с трудностями в случае военного конфликта с Россией, сообщает The Guardian.
По данным издания, об этом говорилось на конференции, посвященной будущему военного сотрудничества в Европе. По словам экспертов по обороне, в условиях войны с Москвой Европа может оказаться не готова к длительным боевым действиям из-за недостаточной подготовки к таким сценариям.
Ситуация осложняется растущей популярностью правых политических сил в Европе, которые выступают за прекращение конфликта на Украине и восстановление отношений с Россией. Это создает неопределенность для стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.
Ранее в Госдуме заявили, что СВО необходимо завершить до 2030 года и готовиться к войне с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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