По данным издания, об этом говорилось на конференции, посвященной будущему военного сотрудничества в Европе. По словам экспертов по обороне, в условиях войны с Москвой Европа может оказаться не готова к длительным боевым действиям из-за недостаточной подготовки к таким сценариям.

Ситуация осложняется растущей популярностью правых политических сил в Европе, которые выступают за прекращение конфликта на Украине и восстановление отношений с Россией. Это создает неопределенность для стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

Ранее в Госдуме заявили, что СВО необходимо завершить до 2030 года и готовиться к войне с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

