КСИР заявил об ударе по военным кораблям США ракетами
6 сентября 202604:01
Денис Хоноров
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном нанесении ударов по американским авианосцу и эсминцу, сообщает IRNA.
По данным агентства, были использованы несколько баллистических ракет. Отмечается, что суда создавали помеху иранскому флоту. Кроме того, они участвовали в морской блокаде. Поврежденные корабли покинули зону боевых действий.
До этого Пентагон заявил, что США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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