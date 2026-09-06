КСИР заявил об ударе по военным кораблям США ракетами

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном нанесении ударов по американским авианосцу и эсминцу, сообщает IRNA.

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По данным агентства, были использованы несколько баллистических ракет. Отмечается, что суда создавали помеху иранскому флоту. Кроме того, они участвовали в морской блокаде. Поврежденные корабли покинули зону боевых действий.

До этого Пентагон заявил, что США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

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