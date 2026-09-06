Пентагон: США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана
6 сентября 202602:32
Денис Хоноров
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети Х, что военные США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана, что станет ответом на атаки по своим кораблям.
«Все, что им нужно делать, не стрелять в ВМС США», - заявил он. Хегсет указал, что иранский нефтяной флот беззащитен из-за отсутствия у страны морских и воздушных сил.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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