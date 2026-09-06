Пентагон: США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети Х, что военные США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана, что станет ответом на атаки по своим кораблям.

Трамп допустил продолжение атак США на Иран

«Все, что им нужно делать, не стрелять в ВМС США», - заявил он. Хегсет указал, что иранский нефтяной флот беззащитен из-за отсутствия у страны морских и воздушных сил.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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