СМИ: на Украине могут действовать около двух тысяч кол-центров мошенников

По данным украинского издания, около половины из них находится под покровительством силовиков. Система долгое время работала через так называемое единое окно. Каждый из более тысячи «белых» кол-центров платил около 20 тысяч долларов в месяц. Деньги преимущественно собирали представители СБУ, после чего их распределяли между структурами, причастными к прикрытию.

Офис генерального прокурора Украины подтвердил обыски в своих помещениях сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Отмечается, что НАБУ получило доступ к уголовным делам, не имеющим отношение к мошенническим кол-центрам.

Ранее деятельность украинских колл-центров пресекли в Рязани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

