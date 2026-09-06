СМИ: на Украине могут действовать около двух тысяч кол-центров мошенников
Около 2 тысяч мошеннических кол-центров могут действовать на Украине, сообщает «Зеркало недели».
По данным украинского издания, около половины из них находится под покровительством силовиков. Система долгое время работала через так называемое единое окно. Каждый из более тысячи «белых» кол-центров платил около 20 тысяч долларов в месяц. Деньги преимущественно собирали представители СБУ, после чего их распределяли между структурами, причастными к прикрытию.
Офис генерального прокурора Украины подтвердил обыски в своих помещениях сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Отмечается, что НАБУ получило доступ к уголовным делам, не имеющим отношение к мошенническим кол-центрам.
Ранее деятельность украинских колл-центров пресекли в Рязани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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