В России в хлеб хотят добавлять обогащенную йодом соль

Министерство здравоохранения России разработало проект закона, который предполагает обязательное использование йодированной соли для приготовления хлебобулочных изделий в образовательных, социальных и других организациях, сообщают «Известия».

Минздрав: Йод попал под ограничения из-за технической ошибки

Это произойдет с 1 марта 2025 года. Документ уже направлен для согласования в другие ведомства. В Минздраве хотят решить актуальную для страны проблему йододефицита, что ведет к ряду эндокринологических заболеваний.

Частные компании будут принимать решение об использовании йодированной соли самостоятельно. В документе отмечается, что все регионы РФ так или иначе являются йододефицитными. При этом в сутки россияне употребляют 40 – 80 мкг йода, что втрое меньше нижней границы нормы.

Ранее в российских аптеках возник дефицит «Йодомарина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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