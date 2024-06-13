В России в хлеб хотят добавлять обогащенную йодом соль

Это произойдет с 1 марта 2025 года. Документ уже направлен для согласования в другие ведомства. В Минздраве хотят решить актуальную для страны проблему йододефицита, что ведет к ряду эндокринологических заболеваний.

Частные компании будут принимать решение об использовании йодированной соли самостоятельно. В документе отмечается, что все регионы РФ так или иначе являются йододефицитными. При этом в сутки россияне употребляют 40 – 80 мкг йода, что втрое меньше нижней границы нормы.

Ранее в российских аптеках возник дефицит «Йодомарина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

