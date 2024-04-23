Минздрав: Йод попал под ограничения из-за технической ошибки

Внесение того или иного препарата в ПКУ означает, что приобрести его в аптеке можно будет только при наличии рецепта, также обязателен учёт всех операций — продажи, списания или приёма.

«Раствор йода не входит в ПКУ... Была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», - заключил Кузнецов.

Ранее Минздрав разрешил продавать экстренные противозачаточные без рецепта и онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

