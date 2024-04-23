Минздрав: Йод попал под ограничения из-за технической ошибки
Спиртовой раствор йода попал в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) из-за технической ошибки. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Внесение того или иного препарата в ПКУ означает, что приобрести его в аптеке можно будет только при наличии рецепта, также обязателен учёт всех операций — продажи, списания или приёма.
«Раствор йода не входит в ПКУ... Была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», - заключил Кузнецов.
Ранее Минздрав разрешил продавать экстренные противозачаточные без рецепта и онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru