Минздрав: Йод попал под ограничения из-за технической ошибки

Спиртовой раствор йода попал в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) из-за технической ошибки. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

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Внесение того или иного препарата в ПКУ означает, что приобрести его в аптеке можно будет только при наличии рецепта, также обязателен учёт всех операций — продажи, списания или приёма.

«Раствор йода не входит в ПКУ... Была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», - заключил Кузнецов.

Ранее Минздрав разрешил продавать экстренные противозачаточные без рецепта и онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА новости
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