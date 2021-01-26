В России сделано свыше 100 млн тестов на COVID-19

Медики в России провели более 100 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено 292 тыс. исследований.

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По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на данный момент остаются порядка 648,8 тыс. человек.

Между тем, ректор Сеченовского университета и академик РАН Петр Глыбочко сообщил, что специалисты обнаружили неожиданное последствие у переболевших COVID-19 - у 20% пациентов происходит выпадение волос, передает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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