В России сделано свыше 100 млн тестов на COVID-19
Медики в России провели более 100 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено 292 тыс. исследований.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на данный момент остаются порядка 648,8 тыс. человек.
Между тем, ректор Сеченовского университета и академик РАН Петр Глыбочко сообщил, что специалисты обнаружили неожиданное последствие у переболевших COVID-19 - у 20% пациентов происходит выпадение волос, передает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru