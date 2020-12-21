В России рекордное число выявленных случаев коронавируса за всю пандемию

Число новых случаев коронавируса в РФ выросло за сутки на рекордные 29 350. Это самый большой показатель с начала пандемии. Таковы данные оперативного штаба.

Общее количество зараженных с начала эпидемии приближается к 3 миллионам, составив на данный момент 2 877 727.

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Умерли в течение суток 493 пациента с ковидом. Выписаны 19 705 человек, сообщает телеканал «360».

Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 7797, пишет «Свободная пресса». В первой тройке также Санкт-Петербург (3752) и Московская область (1523).

Между тем, в ВОЗ заявили, что на данный момент нет данных, как новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании и Австралии, влияет на смертность, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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