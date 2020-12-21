В России рекордное число выявленных случаев коронавируса за всю пандемию

Число новых случаев коронавируса в РФ выросло за сутки на рекордные 29 350. Это самый большой показатель с начала пандемии. Таковы данные оперативного штаба.

Общее количество зараженных с начала эпидемии приближается к 3 миллионам, составив на данный момент 2 877 727.