Вирусолог призвал задуматься о биологическом оружии после завоза оспы обезьян в Россию
Вирус оспы обезьян мог измениться, потому надо восстанавливать в стране науку по биологическому оружию, сказал НСН вирусолог Александр Чепурнов.
Оспе обезьян раньше не удавалось широко распространяться, значит что-то сейчас изменилось, потому напрашиваются нехорошие выводы, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Петербурге выявили первый случай заражения оспой обезьян в России. Мужчина подцепил его в Европе. Сейчас его изолировали, болезнь протекает в легкой форме.
«У меня ощущение, что вирус изменился по сравнению с тем, который был раньше (первый случай заболевания людей выявили в 1970 году, - прим. НСН). Он требовал длительного контакта и ему не удавалось массово распространятся. Сейчас наоборот, а значит что-то изменилось, появились определенные свойства вируса, потому напрашиваются нехорошие выводы. Это еще раз поднимает вопрос о срочном восстановлении науки, касающейся биологического оружия. Она у нас сначала 90-ых годов угроблена, а была лучшей в мире», - сказал Чепурнов.
Возможность распространения вируса в России, по словам вирусолога, есть, но никаких особых мер предпринимать не надо.
«Роспотребнадзор уже предусмотрел определенные меры. Стоит, мой взгляд, готовиться к успокоению определенной группы населения, предоставить возможность вакцинироваться. Вакцина известная, раскрученная. Предприятия, которые ее производили, имеют технологии, производственные штаммы. Это вообще не проблема, но вакцина – реактогенная (вызывает побочные эффекты, - прим. НСН), потому тут есть, о чем думать. Возможно, надо поработать над «убитой» вакциной, потому что появилось поколение значительно ослабленно иммунологически. И на первом этапе эта вакцина создала бы определенный уровень защиты, а потом можно было бы спокойно добавлять классическую вакцину», - пояснил Чепурнов.
Собеседник полагает, что сажать сейчас на изоляцию всех, кто контактировал с заболевшим россиянином, не надо.
«Надо взять их под наблюдение. Предложить самоконтроль: измерять температуру, обращаться к врачам при появлении сыпи», - перечислил Чепурнов.
В разговоре с НСН профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Николай Малышев заявил, что поводов для беспокойства нет.
«Меры уже приняты. Никакого беспокойства нет. Распространение маловероятно. Санитарно-эпидемиологические службы отследили контакты в самолете, дома и предпринимают нужные меры в случае их необходимости. Дополнительных ограничений вводить не нужно», - сказал Малышев.
Ранее вирусолог не исключил риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян.
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