В России появились новые опасные виды клещей
15 мая 202305:16
В России появились три новых вида клещей, сообщает РИА Новости.
Их открыли ученые Тюменского медицинского университета. Речь идет о клещах, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Паразиты распространены в Сибири и Монголии.
Spinturnicidae известен как переносчик бартонелеза, а Macronyssidae — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы и других опасных заболеваний.
Ранее вирусолог заявил об опасности клещевого энцефалита для всех возрастов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru