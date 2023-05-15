В России появились новые опасные виды клещей

В России появились три новых вида клещей, сообщает РИА Новости.

В Подмосковье проснулись клещи

Их открыли ученые Тюменского медицинского университета. Речь идет о клещах, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Паразиты распространены в Сибири и Монголии.

Spinturnicidae известен как переносчик бартонелеза, а Macronyssidae — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы и других опасных заболеваний.

Ранее вирусолог заявил об опасности клещевого энцефалита для всех возрастов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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