В Подмосковье проснулись клещи

Жительница Раменского района во время прогулки с собакой обнаружила на питомце живого клеща, сообщает 25 февраля сайт «Подмосковье сегодня».

Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей

По словам очевидицы, клещ не успел укусить собаку, зато собирался вцепиться в нее, когда она попыталась его снять.

Клещи не единственные насекомые, разбуженные от зимней спячки в Подмосковье из-за аномально теплой погоды. Так, жители региона делятся в социальных сетях фотографиями божьих коровок.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:КлещиПодмосковье