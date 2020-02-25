В Подмосковье проснулись клещи
25 февраля 202017:10
Жительница Раменского района во время прогулки с собакой обнаружила на питомце живого клеща, сообщает 25 февраля сайт «Подмосковье сегодня».
По словам очевидицы, клещ не успел укусить собаку, зато собирался вцепиться в нее, когда она попыталась его снять.
Клещи не единственные насекомые, разбуженные от зимней спячки в Подмосковье из-за аномально теплой погоды. Так, жители региона делятся в социальных сетях фотографиями божьих коровок.
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