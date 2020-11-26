Новый рекорд смертности от COVID-19 поставлен в России

За последние сутки в России скончались 524 пациента с коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба. Число умерших увеличивается третьи сутки подряд.

Накануне умерли 507 пациентов с ковидом, а днем ранее - 491 человек.

За сутки заболевание выявлено у 25 487 россиян. Это также рекордное число с начала пандемии. Предыдущий максимальный прирост за сутки был отмечен 23 ноября - 25 173.