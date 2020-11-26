Новый рекорд смертности от COVID-19 поставлен в России
За последние сутки в России скончались 524 пациента с коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба. Число умерших увеличивается третьи сутки подряд.
Накануне умерли 507 пациентов с ковидом, а днем ранее - 491 человек.
За сутки заболевание выявлено у 25 487 россиян. Это также рекордное число с начала пандемии. Предыдущий максимальный прирост за сутки был отмечен 23 ноября - 25 173.
Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 6075. Далее следуют Санкт-Петербург (3669) и Московская область (1022), пишет «Свободная пресса».
Излечились и выписаны за минувшие сутки в стране ещё 25 073 пациента, передает RT.
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2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru