Новый рекорд смертности от COVID-19 поставлен в России

За последние сутки в России скончались 524 пациента с коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба. Число умерших увеличивается третьи сутки подряд.

Накануне умерли 507 пациентов с ковидом, а днем ранее - 491 человек.

За сутки заболевание выявлено у 25 487 россиян. Это также рекордное число с начала пандемии. Предыдущий максимальный прирост за сутки был отмечен 23 ноября - 25 173.

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Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 6075. Далее следуют Санкт-Петербург (3669) и Московская область (1022), пишет «Свободная пресса».

Излечились и выписаны за минувшие сутки в стране ещё 25 073 пациента, передает RT.



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