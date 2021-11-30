В России поданы документы на исследования вакцины для детей от 6 лет
В Центре имени Гамалеи началась подготовка к исследованиям вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление директора учреждения Александра Гинцбурга.
По его словам, заявка подана в Министерство здравоохранения РФ. Как отметил медик, уже можно говорить о примерных сроках начала вакцинации детей в России.
Иммунизация для подростков в возрасте от 12 до 17 лет могут начать ближе к концу текущего года. Вакцинация детей от 6 до 11 лет может стартовать в России уже через два месяца.
Напомним, в конце ноября 2021 года вакцина от коронавируса «Спутник-М», предназначенная для детей от 12 до 17 лет, получила регистрационное удостоверение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- В России поданы документы на исследования вакцины для детей от 6 лет
- Скворцова испытала препарат от COVID-19 «МИР-19»
- Три человека пострадали в Ялте из-за урагана
- В Сочи из-за ветра не смогли сесть три самолета
- Шесть человек пострадали из-за непогоды в Крыму
- Скворцова рассказала о личном опыте тестирования препарата «МИР 19»
- СБУ начала расследование подготовки «захвата власти» на Украине
- Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
- Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив из-за непогоды
- Гинцбург: Модификация вакцины под «омикрон» займет не более 10 дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru