В России поданы документы на исследования вакцины для детей от 6 лет

По его словам, заявка подана в Министерство здравоохранения РФ. Как отметил медик, уже можно говорить о примерных сроках начала вакцинации детей в России.

Иммунизация для подростков в возрасте от 12 до 17 лет могут начать ближе к концу текущего года. Вакцинация детей от 6 до 11 лет может стартовать в России уже через два месяца.

Напомним, в конце ноября 2021 года вакцина от коронавируса «Спутник-М», предназначенная для детей от 12 до 17 лет, получила регистрационное удостоверение.

