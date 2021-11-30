В России поданы документы на исследования вакцины для детей от 6 лет

В Центре имени Гамалеи началась подготовка к исследованиям вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление директора учреждения Александра Гинцбурга.

В России зарегистрирована вакцина для подростков

По его словам, заявка подана в Министерство здравоохранения РФ. Как отметил медик, уже можно говорить о примерных сроках начала вакцинации детей в России.

Иммунизация для подростков в возрасте от 12 до 17 лет могут начать ближе к концу текущего года. Вакцинация детей от 6 до 11 лет может стартовать в России уже через два месяца.

Напомним, в конце ноября 2021 года вакцина от коронавируса «Спутник-М», предназначенная для детей от 12 до 17 лет, получила регистрационное удостоверение.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусПрививка
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