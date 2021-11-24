В России зарегистрирована вакцина для подростков

Вакцина от коронавируса «Спутник-М», предназначенная для детей от 12 до 17 лет, получила в среду регистрационное удостоверение.

«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», - сообщил замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее в среду регистрацию вакцины для подростков анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет», - сказала Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

При этом она отметила, что раньше конца декабря 2021 года эта вакцина в гражданский оборот не поступит.

