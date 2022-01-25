В России почти 13 тысяч новых госпитализированных с COVID-19
За минувшие сутки в России госпитализированы 12 837 человек с коронавирусной инфекцией, что на 115% больше, чем накануне. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За последние 24 часа зарегистрировано 67 809 новых случаев COVID-19, что является рекордным показателем с начала пандемии.
Умер 681 человек с этим заболеванием, сообщили в оперативном штабе.
В Москве выявлено 18 935 случаев COVID-19, умерли 75 человек. Госпитализированы были 1126 человек, а выздоровело 3 999.
Массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в остановке пандемии коронавируса, отметил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru