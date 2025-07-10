Врач предупредила о страшных осложнениях из-за самолечения ожирения
10 июля 202516:35
Александра Веснина
Из-за самолечения ожирения могут возникнуть опасные осложнения, вплоть до слепоты, сказала в пресс-центре НСН Марият Мухина.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в пресс-центре НСН указала на опасную тенденцию на самолечение ожирения.
«Сейчас мы наблюдаем очень опасную тенденцию, когда становится доступным самолечение. Непрофильные специалисты что-то назначают. Люди сами себе «прописывают» препараты. В итоге мы видим огромное число ужасных осложнений, таких как гастропарез, формирование «ленивого кишечника», слепота, некроз кишечника. Самое главное, что проблему ожирения это не решает, ведь человек не может постоянно сидеть на этих препаратах», - сказала собеседница НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил в пресс-центре НСН, что порядка четверти взрослых россиян страдают ожирением.
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