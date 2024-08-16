Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» располагает достаточными запасами вакцины, подходящей для профилактики оспы обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Там подчеркнули, что на фоне неблагоприятной ситуации с заболеваемостью, которая отмечается в последние годы, в стране проводится научная работа по наращиванию возможностей в сфере профилактики, лечения и диагностики возбудителей инфекций.
Так, в 2022 году прошла регистрацию вакцина четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций под названием «ОртопоксВак». Это также разработка НЦ «Вектор». Данный препарат подходит и для профилактики оспы обезьян.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в «Векторе» разработана система ПЦР-теста для диагностики вирусов натуральной оспы и оспы обезьян. Также зарегистрирован противооспенный препарат «АНТИПОКСВИР».
Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на этой неделе объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в странах Африки. В Роспотребнадзоре заверили, что России данное заболевание не угрожает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru