Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» располагает достаточными запасами вакцины, подходящей для профилактики оспы обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Там подчеркнули, что на фоне неблагоприятной ситуации с заболеваемостью, которая отмечается в последние годы, в стране проводится научная работа по наращиванию возможностей в сфере профилактики, лечения и диагностики возбудителей инфекций.

Так, в 2022 году прошла регистрацию вакцина четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций под названием «ОртопоксВак». Это также разработка НЦ «Вектор». Данный препарат подходит и для профилактики оспы обезьян.