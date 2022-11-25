В России обязательная маркировка вейпов может начаться с 15 декабря

Маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

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Соответствующий проект постановления находится на согласовании в кабмине.

Уточняется, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают никотинсодержащие жидкости или генерируют из них, к примеру, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.

Министерство в августе опубликовало проект, согласно которому обязательная цифровая маркировка затронет электронные сигареты и жидкости для них. Это позволит очистить рынок от нелегальной продукции, за счет чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции.

Врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман заявил, что вейп позиционируют как некую здоровую альтернативу курению табака, однако это не совсем так, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЗдоровьеВейпы
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