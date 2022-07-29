В России могут запретить свободную продажу электронных сигарет
Электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
По её словам, без введения запрета на них невозможно достижение государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции. Гамбарян отметила, что эти продукты абсолютно вредные для здоровья. Кроме того, они не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения обычных сигарет.
«Они содержат синтетический и крайне токсичный никотин, который, проникая в организм с аэрозолями электронных сигарет всасывается в кровь уже в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем никотин при курении обычных сигарет, вызывая быструю и стойкую никотиновую зависимость», — отметила эксперт.
Как сообщил врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман, вейп позиционируют как некую здоровую альтернативу курению табака, однако это не совсем так. По его словам, вдыхание чего-либо, не предназначенного изначально для организма человека, не ведет к положительным последствиям.
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