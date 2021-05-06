Правительство РФ может запретить электронные сигареты
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
Документ содержит более 20 мероприятий, которые направлены на профилактику курения и сокращение спроса на табачную продукцию. В частности, это усиление контроля за соблюдением запрета рекламы табачных изделий, борьба с незаконным производством и оборотом.
Также предполагается проработать вопрос о выпуске обезличенных упаковок, где 75% площади будут занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Планируется запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, что не позволит производителям вводить потребителей в заблуждение.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос запрета на использование в никотинсодержащих изделиях, в том числе электронных сигарет, различных ароматизаторов, красителей и прочих добавок, усиливающих зависимость.
Ранее в России запретили дистанционную продажу кальянов и табачных стиков, сообщает RT. По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, это решение является логическим продолжением целого пакета законов, направленного на снижение риска табакокурения.
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