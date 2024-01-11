В России хотят запретить продажу безалкогольного пива детям

Ранее комитет направил соответствующую законодательную инициативу на отзыв в кабмин. Авторы предложения пояснили, что потребление безалкогольного пива, особенно несовершеннолетними, способствует формированию привычки к его потреблению и приводит к употреблению такого напитка уже с содержанием алкоголя.

В пресс-службе также отметили, что подростки – самая восприимчивая группа к рекламе алкоголя. Добавляется и то, что раннее начало употребления алкоголя связано с повышенным риском различных заболеваний, в том числе психических.

Ранее алкогольное мороженое в России приравняли к спиртным напиткам.



