В России хотят запретить продажу безалкогольного пива детям
Правительство и профильные комитеты Госдумы обсуждают ограничение продажи детям безалкогольного пива, сообщили в пресс-службе комитета ГД по охране здоровья.
Ранее комитет направил соответствующую законодательную инициативу на отзыв в кабмин. Авторы предложения пояснили, что потребление безалкогольного пива, особенно несовершеннолетними, способствует формированию привычки к его потреблению и приводит к употреблению такого напитка уже с содержанием алкоголя.
В пресс-службе также отметили, что подростки – самая восприимчивая группа к рекламе алкоголя. Добавляется и то, что раннее начало употребления алкоголя связано с повышенным риском различных заболеваний, в том числе психических.
Ранее алкогольное мороженое в России приравняли к спиртным напиткам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru