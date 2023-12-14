Между вином и джином: Россиянам напомнили, что алкомороженое должны продавать с лицензией

Алкомороженое должно производиться только теми организациями, которые имеют лицензию на производство алкогольной продукции, а также продаваться в соответствующих магазинах или отделах в отдельном холодильнике, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции. Такой ответ пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву. Как утверждает Хамзаев, речь идет о мороженом, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных щербетах, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%. Шапкин отметил, что беспокойство Хамзаева по поводу реализации алкомороженого было беспочвенно.