Между вином и джином: Россиянам напомнили, что алкомороженое должны продавать с лицензией
Любую спиртосодержащую продукцию нужно продавать с определенными ограничениями, которые установлены законом, отметил в эфире НСН Павел Шапкин.
Алкомороженое должно производиться только теми организациями, которые имеют лицензию на производство алкогольной продукции, а также продаваться в соответствующих магазинах или отделах в отдельном холодильнике, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции. Такой ответ пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву. Как утверждает Хамзаев, речь идет о мороженом, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных щербетах, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%. Шапкин отметил, что беспокойство Хамзаева по поводу реализации алкомороженого было беспочвенно.
«Уже сейчас это является алкогольной продукцией по определению закона. К алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая содержит этиловый спирт в количестве от 0,5%. Спиртосодержащую продукцию нужно продавать с определенными ограничениями, которые установлены. Если это не относится к пиву, пивным напиткам, сидру, пуаре и медовухе, то она вообще должна продаваться с лицензиями… И производиться мороженое должно теми организациями, которые имеют лицензию на производство алкогольной продукции и продаваться в соответствующих магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкогольной продукции. Не понимаю, что они пытаются узаконить или определить, в существующем законодательстве и так все прописано», - сказал Шапкин.
Он уточнил, что алкомороженое должно продаваться в соответствующих алкогольных магазинах или отделах в отдельном холодильнике.
«Такое мороженое будут реализовывать в магазинах, которые торгуют алкоголем. Например, в алкогольном отделе супермаркета должна быть полка: между бутылками с вином и джином должно стоять алкогольное мороженое, или лежать в соответствующем холодильнике. Также это все не должно находиться рядом со школой, детям до 18 лет продавать нельзя, все как положено. Законом это уже предусмотрено», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил НСН, что вводить дополнительный запрет на продажу мороженого с алкоголем детям не имеет смысла, поскольку такие ограничения уже давно действуют в России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заммэра Ракова сообщила о завершении обновления реанимаций в детских больницах Москвы
- ЦБ: Число финансовых пирамид в России достигло рекордных 2176
- В Ставропольском крае перевернулся микроавтобус со школьниками
- Российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран
- Умер один из создателей советского цветного телевидения
- Умер дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев
- Солистка группы «Винтаж» рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»
- СМИ: В iOS 17.3 появилась продвинутая защита iPhone от кражи
- Канье Уэст назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy
- Армия эвакуировала более 800 туристов из зоны снегопада на северо-востоке Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru