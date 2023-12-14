Между вином и джином: Россиянам напомнили, что алкомороженое должны продавать с лицензией

Любую спиртосодержащую продукцию нужно продавать с определенными ограничениями, которые установлены законом, отметил в эфире НСН Павел Шапкин. 

Алкомороженое должно производиться только теми организациями, которые имеют лицензию на производство алкогольной продукции, а также продаваться в соответствующих магазинах или отделах в отдельном холодильнике, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции. Такой ответ пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву. Как утверждает Хамзаев, речь идет о мороженом, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных щербетах, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%. Шапкин отметил, что беспокойство Хамзаева по поводу реализации алкомороженого было беспочвенно.

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«Уже сейчас это является алкогольной продукцией по определению закона. К алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая содержит этиловый спирт в количестве от 0,5%. Спиртосодержащую продукцию нужно продавать с определенными ограничениями, которые установлены. Если это не относится к пиву, пивным напиткам, сидру, пуаре и медовухе, то она вообще должна продаваться с лицензиями… И производиться мороженое должно теми организациями, которые имеют лицензию на производство алкогольной продукции и продаваться в соответствующих магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкогольной продукции. Не понимаю, что они пытаются узаконить или определить, в существующем законодательстве и так все прописано», - сказал Шапкин.

Он уточнил, что алкомороженое должно продаваться в соответствующих алкогольных магазинах или отделах в отдельном холодильнике.

«Такое мороженое будут реализовывать в магазинах, которые торгуют алкоголем. Например, в алкогольном отделе супермаркета должна быть полка: между бутылками с вином и джином должно стоять алкогольное мороженое, или лежать в соответствующем холодильнике. Также это все не должно находиться рядом со школой, детям до 18 лет продавать нельзя, все как положено. Законом это уже предусмотрено», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил НСН, что вводить дополнительный запрет на продажу мороженого с алкоголем детям не имеет смысла, поскольку такие ограничения уже давно действуют в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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