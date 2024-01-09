В России алкогольное мороженое приравняли к спиртному
Алкогольное мороженое в России приравняли к спиртным напиткам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.
Согласно документу, данный продукт исключён из списка товаров-исключений, которые, несмотря на содержание спирта, не считались алкоголем.
Таким образом, алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков, в том числе, будет запрещена его продажа несовершеннолетним.
Ранее министерство финансов подготовило проект распоряжения правительства, предусматривающий ограничение крепости алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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