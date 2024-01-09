В России алкогольное мороженое приравняли к спиртному

Алкогольное мороженое в России приравняли к спиртным напиткам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

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Согласно документу, данный продукт исключён из списка товаров-исключений, которые, несмотря на содержание спирта, не считались алкоголем.

Таким образом, алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков, в том числе, будет запрещена его продажа несовершеннолетним.

Ранее министерство финансов подготовило проект распоряжения правительства, предусматривающий ограничение крепости алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
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