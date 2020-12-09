В России 26 190 новых заразившихся COVID-19
В России за последние сутки зафиксировано 26 190 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это примерно на уровне вчерашнего дня (26 097).
Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии превысило 2,5 млн человек (2 541 199).
Умерли за сутки 559 пациентов, передает RT. Выписаны более 2 млн человек.
Между тем, в Москве проверяют информацию об утечке личных данных жителей столицы, переболевших COVID-19. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- В России 26 190 новых заразившихся COVID-19
- Попова рассказала, когда начнется вакцинация людей старше 60 лет
- Границы ряда стран могу быть закрыты до сентября 2021 года
- Глава СК сообщил о задержании банды полицейских за взятки на сумму 54 млн рублей
- Мишустин допускает «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru