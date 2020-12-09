В России 26 190 новых заразившихся COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 26 190 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это примерно на уровне вчерашнего дня (26 097).

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Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии превысило 2,5 млн человек (2 541 199).

Умерли за сутки 559 пациентов, передает RT. Выписаны более 2 млн человек.

Между тем, в Москве проверяют информацию об утечке личных данных жителей столицы, переболевших COVID-19. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.


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