В Роспотребнадзоре заявили об улучшении качества питьевой воды в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в среду на Всероссийском водном конгрессе заявила, что качество питьевой воды в России за последнее время повысилось, сообщают РИА Новости.
Она рассказала, что к такому выводу пришла на основе анализа показателей качества воды на протяжении многих лет.
«Я хочу отметить - это многолетние данные, это абсолютно достоверные цифры, - качество воды улучшается», - пояснила Попова.
По её словам, в России ежегодно в регионах анализируют порядка 1,5 миллиона проб воды в разводящей сети.
Глава ведомства также, напомнила, что употребление загрязненной питьевой воды ведет к развитию различных заболеваний, таких как болезни мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.
Ранее стало известно, как самостоятельно проверить качество питьевой воды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- В Роспотребнадзоре заявили об улучшении качества питьевой воды в России
- Садио Мане перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию»
- Сотрудники немецкой газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске
- Росгвардия обнаружила в Харьковской области командный пункт националистов
- Шольц объявил о необходимости реформ в Евросоюзе
- Начальник обороны Финляндии заявил, что страна готова к возможной войне
- Украина исключила Максима Галкина из списка лиц, угрожающих национальной безопасности
- Валютный долг РФ будет производиться в рублях
- Режиссёр Сокуров заявил, что таможня отказалась выпустить его из России в Финляндию
- Число выявленных случаев оспы обезьян увеличилось вдвое за неделю в Нидерландах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru