В Роспотребнадзоре заявили об улучшении качества питьевой воды в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в среду на Всероссийском водном конгрессе заявила, что качество питьевой воды в России за последнее время повысилось, сообщают РИА Новости.

Она рассказала, что к такому выводу пришла на основе анализа показателей качества воды на протяжении многих лет.

«Я хочу отметить - это многолетние данные, это абсолютно достоверные цифры, - качество воды улучшается», - пояснила Попова.

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По её словам, в России ежегодно в регионах анализируют порядка 1,5 миллиона проб воды в разводящей сети.

Глава ведомства также, напомнила, что употребление загрязненной питьевой воды ведет к развитию различных заболеваний, таких как болезни мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.

Ранее стало известно, как самостоятельно проверить качество питьевой воды.


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ФОТО: кран с водой
ТЕГИ:РоссияВодаРоспотребнадзорАнна Попова
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