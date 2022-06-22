В Роспотребнадзоре заявили об улучшении качества питьевой воды в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в среду на Всероссийском водном конгрессе заявила, что качество питьевой воды в России за последнее время повысилось, сообщают РИА Новости.

Она рассказала, что к такому выводу пришла на основе анализа показателей качества воды на протяжении многих лет.

«Я хочу отметить - это многолетние данные, это абсолютно достоверные цифры, - качество воды улучшается», - пояснила Попова.