Стало известно, как самостоятельно проверить качество питьевой воды
Водопроводная вода не всегда может соответствовать качеству. Проверить это можно несколькими способами, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта-биохимика Марию Кулешову.
По её словам, в первую очередь необходимо обращать внимание на непрозрачность воды с неприятным запахом или желтоватым окрасом. Цветность воды доказывает ее микробиологическую или техногенную загрязненность, а желтоватый окрас может говорить о повышенном содержании железа.
Также о некачественной воде может говорить накипь в чайнике. Это означает повышенную жесткость и содержание большого количества солей, таких как кальций и магний.
Соли кальция и магния, которые содержатся в жесткой воде, после кипячения образуют накипь, которая способна испортить вкус чая или кофе. Названы три простых способа очистить чайник от налета.
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