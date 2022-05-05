Роспотребнадзор: В России нет случаев заболевания холерой

«Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

При этом случаев завоза заболевания не фиксировалось с 2019 года.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре напомнили о правилах профилактики холеры: необходимо тщательно мыть руки, производить надлежащую тепловую обработку продуктов и употреблять их в пищу в горячем виде, кипятить или обрабатывать питьевую воду, использовать средства санитарии.

Также ведомство рекомендовало уделить особое внимание безопасности воды и продуктов тем, кто отдыхает в неблагополучных по заболеваемости странах, в том числе в Индии, Непале, Танзании, Кении, Эфиопии, Доминиканской Республике.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики завоза и распространения холеры, напоминает «Свободная пресса». В частности, документ предусматривает контроль за лабораторным исследованием сточных вод, межведомственные тренировочные мероприятия, пополнение запасов диагностических средств и наборов реагентов, пишет РИА ФАН.

