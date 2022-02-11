В Роспотребнадзоре рассказали подробности о кожном тесте на иммунитет к COVID-19

В России разрешены испытания кожного теста на клеточный иммунитет к возбудителю коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу

Он называется «КоронаДерм PS». Процедура тестирования напоминает всем известную реакцию Манту. Инъекционный препарат содержит антиген к SARS-CoV-2 и вводится под кожу, результат определяют по диаметру папулы через 72 часа после инъекции.

Положительный тест показывает, что у обследуемого есть клеточный иммунитет, отрицательный — что нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться.

Напомним, Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста. Исследование разрешено на добровольцах в возрастной категории от 18 лет. Как ожидается, в испытаниях поучаствуют 460 человек. Они закончатся в апреле текущего года.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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