В Роспотребнадзоре рассказали подробности о кожном тесте на иммунитет к COVID-19

Он называется «КоронаДерм PS». Процедура тестирования напоминает всем известную реакцию Манту. Инъекционный препарат содержит антиген к SARS-CoV-2 и вводится под кожу, результат определяют по диаметру папулы через 72 часа после инъекции.

Положительный тест показывает, что у обследуемого есть клеточный иммунитет, отрицательный — что нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться.

Напомним, Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста. Исследование разрешено на добровольцах в возрастной категории от 18 лет. Как ожидается, в испытаниях поучаствуют 460 человек. Они закончатся в апреле текущего года.

