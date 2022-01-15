В Роспотребнадзоре рассказали об увеличении числа антител-мусорщиков после COVID-19
После перенесенного коронавируса увеличивается количество антител-мусорщиков, очищающих организм от погибших клеток, при этом в случае большого объема поражения антитела могут атаковать живые клетки. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Специалист отметила, что аутоантитела к клеткам разных органов и тканей есть у всех людей.
«Они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления. <...> При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растет. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», — сообщила Руженцова в беседе с РИА Новости.
В случае большого объема поражения могут вырабатываться более активные антитела, способные проявлять агрессию против живых клеток. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что данных о клинических симптомах повышенного уровня аутоантител пока нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Российские миротворцы ОДКБ вылетели на родину из Казахстана
- В Роспотребнадзоре рассказали об увеличении числа антител-мусорщиков после COVID-19
- СМИ: США вынесут украинский кризис на обсуждение в Совбезе ООН
- В Казахстане создали общественный социальный фонд
- США и НАТО выразили готовность провести новую встречу с Россией
- У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6
- Посольство РФ в США ответило на обвинения в подготовке «вторжения» на Украину
- Жителей столичного региона предупредили о метели 15 января
- В Магаданской области восемь человек оказались на оторвавшейся льдине
- Эксперт спрогнозировал рост ставок по вкладам в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru