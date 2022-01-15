В Роспотребнадзоре рассказали об увеличении числа антител-мусорщиков после COVID-19

После перенесенного коронавируса увеличивается количество антител-мусорщиков, очищающих организм от погибших клеток, при этом в случае большого объема поражения антитела могут атаковать живые клетки. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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Специалист отметила, что аутоантитела к клеткам разных органов и тканей есть у всех людей.

«Они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления. <...> При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растет. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», — сообщила Руженцова в беседе с РИА Новости.

В случае большого объема поражения могут вырабатываться более активные антитела, способные проявлять агрессию против живых клеток. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что данных о клинических симптомах повышенного уровня аутоантител пока нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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